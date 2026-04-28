中外炉工業が後場に入って上げ幅を広げている。同社はきょう午後２時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２５．７％増の３６億２０００万円としていることや、期末一括配当計画を前期比１４円増配の１８０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同７．９％増の４０３億円を見込む。「カーボンニュートラルを中心に新市場の創出」「既存商品のニーズ適合ブ