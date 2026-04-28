浦和レッズは28日、マチェイ・スコルジャ監督(54)について、双方合意の上で契約解除したと発表した。ラファウ・ヤナスコーチ(49)、林舞輝コーチ(31)との契約解除も併せて報告している。今後はU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中達也氏(43)が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執るという。ポーランド出身のスコルジャ監督は2023年に浦和を率い、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)優勝やルヴァンカップ