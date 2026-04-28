開催：2026.4.28 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 5 - 4 [マーリンズ] MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するマーリンズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。 1回裏、5番 テオスカー・ヘルナンデス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒ