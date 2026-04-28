デンバー・ナゲッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 日付：2026年4月28日（火） 開催地：ボール・アリーナ（Denver） 最終スコア：デンバー・ナゲッツ 125 - 113 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリ&