株式会社エヌアイデイは、千葉市の稲毛海浜公園においてAIが夕日の美しさをスコア化・予測する新機能「SUNSET指数」を5月2日（土）より公開する。稲毛海浜公園の公式デジタルマップ「SUNSET BEACH MAP」のアップデートとして提供される。 海へ伸びるウッドデッキやホワイトサンドのビーチなど、夕日のフォトスポットとして知られる同公園での体験をデジタル技術で支援する試み。 稲毛海浜公園の浜辺から望む夕