カノークス [東証Ｓ] が4月28日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.8％増の29.6億円になり、27年3月期も前期比1.2％増の30億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の106円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の6.8億円に伸び、売上営業