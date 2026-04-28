富山銀行 [東証Ｓ] が4月28日後場(14:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10億円→17.5億円(前の期は12.9億円)に75.0％上方修正し、一転して35.6％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.1億円→7.6億円(前年同期は5.2億円)に59倍増額し、一転して46.2％増益計算になる。 株探ニュース 会社