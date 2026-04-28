群馬銀行 [東証Ｐ] が4月28日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の780億円→848億円(前の期は620億円)に8.7％上方修正し、増益率が25.7％増→36.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の374億円→442億円(前年同期は297億円)に18.2％増額し、増