コマツ [東証Ｐ] が4月28日後場(14:30)に決算(米国会計基準)を発表。26年3月期の連結税引き前利益は前の期比11.2％減の5372億円になり、27年3月期も前期比13.3％減の4660億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結税引き前利益は前年同期比19.4％減の1423億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.7％→12.2％に低下した。 株探ニュース