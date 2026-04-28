この記事をまとめると ■ホンダの雪上試乗会が北海道のテストコースで開催された ■試乗車のメインはCR-VでヴェゼルとZR-Vにも比較で試乗 ■CR-VはVSAをオフにすると自在に操れる CR-Vだけに「ローギヤのエンジン直結モード」が備わる 毎年恒例のホンダ雪上試乗会が2026年も北海道の鷹栖プルービンググランドで開催された。 ホンダのメインパワーユニットといっていい、ハイブリッドの要であるe:HEVを搭載するSUVの4WDモデル