元フジテレビアナウンサー・松尾翠（４２）がが２８日、久しぶりにゆったりと夫婦時間を過ごせたことをＳＮＳで明かした。松尾は２０１３年８月、ＪＲＡのトップジョッキーだった福永祐一騎手と結婚。同年９月でフジを退社し、４月から中１になった長女（１２）をはじめ、次女（７）、長男（６）を授かった。福永氏は２３年で引退し、調教師に転身している。松尾は「たまのお休み。植物をチェックしながら少し街歩き」と「京都