『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、28日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。ブラックマヨネーズ・小杉竜一からの“モテないイジリ”に激怒した。【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露番組後半、男女1人ずつ登場し、2段階のテストでマッチングしたら即お台場デートに出かけるという“世界最速の恋愛リアリティ