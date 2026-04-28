男性7人組「IMP.」が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの鈴木大河（27）のマイペースぶりに“苦情”が寄せられた。同番組では、メンバーの影山拓也から鈴木への「マイペースすぎる」という“クレーム”を紹介。以前、食事に行った際のエピソードとして、影山は「当日僕が誘った」と回想。鈴木に予約時間を伝え先に店に着いたが、約40分後に鈴木が「ごめん、ドラマを見てたから