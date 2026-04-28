お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が活動休止することが２８日、分かった。所属事務所のホリプロが公式サイトで発表した。直近では、ＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた。「心身の回復を第一に」当面、休養に専念する。バナナマンとしてのＴＶレギュラーは８本、日村単独でのＴＶレギュラーは３本で、ＴＶだけでも１１本の超売れっ子。