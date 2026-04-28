サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）がフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）とのエピソードを明かした。MCの「TravisJapan」川島如恵留が「トルシエ監督とちょっともめたっていうことをうかがったんですけれども」と話を振ると、小野氏は「もめたっていうわけじゃなくて、コンフェデレーションズ杯っていうのが2001年、W杯前にあったんだけれども」と語り