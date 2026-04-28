お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さんについて、所属事務所のホリプロコムは「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりました」と公式ホームページで公表した。事務所によると、2026年に入ってから体調を崩すことが多くなったといい、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要との判断に至ったという。日村さんは当面の間、休養に専念し、心身の回復を第一に過ごすという。所属事務所は「引き続きバナナ