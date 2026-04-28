4月24日放送のバラエティ番組『ハマダ歌謡祭 オオカミ少年』（TBSテレビ）で、SixTONESのジェシーが披露した“ミスチル”ことMr.Childrenの桜井和寿の“モノマネ歌唱”が、注目を集めて居る。「番組内でジェシーさんは、独特のしゃくり上げるような歌い回しや誇張した表情をまじえ、日曜劇場『リブート』の主題歌であるミスチルの『Again』を全力で披露しました。スタジオでは《似てる》《だれ》といった声が飛び交い、笑いも起