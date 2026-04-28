アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演する映画『隣人たち』より、1960年代の華やかでカラフルな装いと、残酷な運命とのコントラストが印象的な場面写真が解禁された。【写真】カラフルさと残酷さを収めた『隣人たち』場面写真本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのアカデミー賞”マグリット賞で、監督賞・作品賞を含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた話題作『母親たち』