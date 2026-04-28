ランヴィール・シン主演の映画『DHURANDHAR（原題）』が、邦題『ドゥランダル作戦』として、7月10日より全国公開されることが決定。あわせて、本ポスターと特報が解禁された。【動画】実際のテロニュース映像から始まる特報映像本作は、ムンバイ同時多発テロなど、実際に起こった3つのテロ事件と実在した人物をベースに、国家VS国家、スパイVSテロリスト、さらには裏社会の覇権争いが交錯するリアル・スパイ・アクション。非情