公開中の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、10日の公開日から17日間で観客動員数533万人、興行収入79.8億円を突破。大ヒットを記念し、副音声（オーディオコメンタリー）プレミアムトーク上映、応援上映、SCREENX上映が決定した。【写真】劇場版『名探偵コナン』が「anan」表裏ジャック！萩原千速×世良真純の女性ライダータッグが表紙に昨年、劇場版『名探偵コナン』として初めて実施された副音声上映。