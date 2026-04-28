◆米大リーグパドレス９―７カブス（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が本拠のカブス戦の９回に登板し２失点して、球団記録を更新中だった連続無失点は３４回２／３で止まった。いきなり３連打され、内野ゴロと暴投で２点を許した。１６５キロを超える速球とスライダーで今季は前の試合まで４４人の打者に対し、許した走者は３安打、２四球の５人だけ。２８三振を奪っ