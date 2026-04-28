大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の力士会が２８日、国技館で行われた。３年ぶりに十両復帰した元幕内・炎鵬（伊勢ケ浜）が参加。「懐かしいですね。顔ぶれが以前と大きく変わった。若い関取が増えて話もできていない」と言いながらもうれしそう。骨髄損傷で７場所連続休場。休場中に当時所属していた宮城野部屋が閉鎖となり、伊勢ケ浜部屋と転籍した。２４年名古屋場所で序ノ口から再起をかけた。幕内経験