ＪＡ全農は、４月２５日からスイス・ジュネーブで開催中の「世界ミックスダブルスカーリング選手権大会２０２６」に出場しているカーリング日本代表の小穴桃里、青木豪を「ニッポンの食」で応援している。選手が海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の希望を踏まえて「ニッポンの食」を提供。今回は農協ごはん （パックごはん）、精米、フリーズドライみそ汁・スープ（各種）、伊勢茶ティーバッグ、フリ