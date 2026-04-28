本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、メジャー単独トップとなる12号3ランを放つと、地元実況席も興奮気味に伝えていた。村上が3試合ぶりの一発を叩き込んだ。7回の第4打席。無死二、三塁から左腕ポメランツの149キロを捉えると、右翼スタンドへと運んだ。値千金の逆転3ランに、時折笑みを浮かべながらダイ