夫婦お笑いコンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが27日、自身のインスタグラムを更新。9人組ガールズグループNiziUと共演したことをうれしげに報告した。 【写真】20代女性グループと並んでも違和感ないやん! ♥さゆりは「土曜に放送して頂いた『新しいカギ』の『学校かくれんぼ』NiziUちゃんのジャンケン大会MCで参加させてもらったです～」とハートマークを添えて投稿