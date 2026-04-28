5月10日にバス運転体験会 高松市のことでんバスが5月10日（日）、バスとタクシーの運転手の仕事を体験してもらう「無料体験会」を高松自動車学校（高松市上天神町）で開催します。午前9時～午後1時。 バスの運転士に興味があり、自動車免許を保有している60歳以下の参加者を募集しています。教習所のバスとタクシーの運転を体験できます。 問い合わせは、ことでんバス（電話087－821－303