水戸の高卒ルーキーFW安藤晃希デビュー戦でゴール水戸ホーリーホックの高卒ルーキーFW安藤晃希が、4月24日のJ1百年構想リーグの第12節FC東京戦でデビュー。左サイドを中心に切り裂くドリブルで存在感を大いに発揮した。流通経済大柏高校で「10番」をつけた安藤は、昨年末から今年にかけての全国高校サッカー選手権に出場したが、チーム戦術とのマッチングもあり途中出場が中心で不完全燃焼に終わった。今月に入り水戸と提携し