阪神は28日、昨年に引き続き、阪神とマスカットスタジアムが「トライアルベースボールin倉敷supportedby大和ハウスリアルティマネジメントグループ」を5月17日に行うことを発表した。第1部は午前11時から午後1時まで開催される。年中から、小学生2年生までの子どもを持つ親子ペア50組100名が対象。第2部は、午後2時から午後3時30分まで開催され、地元小学生野球チーム3〜4年生50名が対象となる。OBは、阪神・秋山拓巳