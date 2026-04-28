楽しみにしていたドッグランを訪れたものの、広場に誰もおらずショックを受けるミニチュアダックスフンドの姿がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。モジーくん | 愛犬のワンだふる日記さん（@mojimoji__tan）が投稿したこのリール動画には、220.2万回再生と4.8万いいねが集まり、「哀愁がすごい」「切ない後ろ姿に笑った」などのコメントが寄せられた。期待に満ちた表情から一転、静まり返ったランで意気消沈してしま