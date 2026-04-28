◇MLB ドジャース5×-4マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは山本由伸投手が5回4失点と苦しい投球となりましたが、打線は土壇場9回に反撃。大谷翔平選手のタイムリー2塁打で1点差に詰め寄ると、最後は2死満塁からカイル・タッカー選手のタイムリーヒットで逆転サヨナラ勝ちをおさめました。今季6度目の先発マウンドとなった山本投手は初回、先頭に四球を与えますが、後続をダブルプレーに仕留め、3人目を3球