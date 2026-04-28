■MLBドジャース5×ー4マーリンズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に“1番・DH”で先発出場。5打数3安打で2試合連続3安打。先発の山本由伸（27）は5回4失点。ドジャースは2点を追う9回に1死一、二塁から大谷がタイムリーツーベースで1点差に詰め寄るとタッカーが逆転サヨナラタイムリーを放った。前日27日に12試合、60打席ぶりの6号アーチを放った大谷、「ちょっとず