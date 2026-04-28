米ニューヨークの大学で開かれたイベントで話す川副忠子さん＝27日（共同）【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて渡米している川副忠子さん（82）＝長崎市＝は、1歳半で長崎原爆に遭った。当時の記憶はないが、母や叔母の話を頼りに、被爆時の様子を語り継いできた。「核兵器を巡る危険な状況が続いているからこそ、被爆者が語らねばならない」。使命感を胸に、核廃絶の訴えを重ねる。「私は地球上か