お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）にMCとして出演。世間の目についてコメントをした。この日のテーマは「芸人と好感度の代償SP」で、好感度の高い芸人とされるぺこぱ・松陰寺太勇、やす子、コットン・きょんをゲストに迎えた。松陰寺が「大悟さんは周りの…世間の目は気にならないですか？」と質問。大悟は「こんな仕事してるから、多少は気にするだろうけど。そ