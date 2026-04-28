ロック・フィールドは、惣菜店「RF1」「神戸コロッケ」などの店舗スタッフが考案したメニューを5月14日から期間限定で販売する。同社として初の取り組み。このほど社内コンテストを開催し、全国の店舗から188件のアイデアが集まった。厳正な選考の結果、社長賞の「郷土が育む食 たっぷり野菜と広島菜漬ハンバーグ」など8メニューの商品化を決定。各ブランドの店舗で販売する。企画の発端は古塚孝志社長が従業員との対話を重ね