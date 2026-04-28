タレントの小倉優子が27日に自身のアメブロを更新。月に一度、ママ友とパン作りを楽しんでいることを明かした。この日、小倉は「ママ友と月に一回のパン作りの日でした」と報告し「近況報告しながらのパン作り」と手作りのパンの写真を公開。「美味しくて、楽しかったぁ」と満喫した様子でコメントした。また、長男が中学生になったことに触れ「なかなか会う機会も減ってしまう中、こうして毎月お会いできるのが幸せです」と心境を