全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・春日のとんかつ店『洋食・ワインフリッツ』です。これぞ達人の技、丁寧な仕事で作る絶品とんかつ店主の田苗見さんが近年進化させたという推しかつはヒレ。特別な銘柄豚を使う訳でもない。なのに何なんだ、この高クオリティは！ヒレとんかつセット3000円（ランチ・季節野菜のサラダ・デザートまたはコーヒー付き、夜はひと口ヒレかつ