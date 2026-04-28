元ギャルママモデルの日菜あこが27日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』で購入した有能な調光サングラスを紹介した。この日、日菜は『ダイソー』で購入した『ボストン調光サングラス（クリア）』を公開し「まずダイソーなのに形がかわいくてオシャレ」なうえに「紫外線だとサングラスになる！！」と機能性を説明。「200円商品だけどむしろそれで200円は安すぎる」と述べた。続けて、使い心地について「軽い素材だ