俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが友人宅でのホームパーティで火鍋を振る舞ったことを報告した。この日、川崎は「昨日は朝から妻と買い物」と切り出し、野菜のマルシェや中国食品専門店などを巡ったことを報告。その後、花音さんが「夜にお邪魔する友人宅でのホームパーティーの為に食事を仕込んでくれました」と明かした。続けて、準備された食材として「マッシュルームを一箱」と箱いっぱいのマッシュ