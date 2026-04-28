タレントの辻希美が27日に自身のアメブロを更新。気合を入れて作ったという弁当を公開した。この日、辻は「月曜日の朝…雨って起きるの辛いのは私だけ？？」と切り出し「目覚ましを止めてしまいたかったけど気合いで起きてお弁当作り」と、眠い目をこすりながら弁当作りに励んだことを報告。完成した弁当の写真を公開し「今日は肉巻きおにぎりをドーン！！と入れてみました」とコメントした。また、この日は「念願のくわばたさんと