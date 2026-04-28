4月30日(木)以降、東シナ海に発生する低気圧やそれにともなう前線が東へと進む見込みです。5月1日(金)にかけて、西日本から東日本の広い範囲で雨の降り方が強まり大雨になるところもありそうです。東シナ海の低気圧は発達しながら日本の南海上付近を通る見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本にかけて大気の状態が不安定になりそうです。4月30日は西日本、5月1日は東日本を中心に、雷を