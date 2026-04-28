お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さん（53）について28日、当面の間、休養することを所属事務所であるホリプロコムが発表しました。発表文によると、日村さんは今年に入ってから体調を崩すことが多くなったと説明。医療機関を受診し、医師より休養が必要と判断されたとしています。■所属事務所が発表したコメント【全文】バナナマン日村勇紀についてのお知らせ平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。こ