レンタカー、カーシェアリングに続く車の利用法として浸透しつつあるカーリース。月々の定額払いで人気車も借りられると利用者が急増する中、各地の消費生活センターなどに寄せられた相談が過去最多を記録した。中途解約や契約満了時の支払いについての相談が目立っており、国民生活センターは「契約内容を理解して利用を」と注意を呼びかけている。（川崎絵莉子）所有から利用へカーリースは、車を所有するリース会社から一定