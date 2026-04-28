中道改革連合と立憲民主党、公明党の3党は28日、中東情勢による国民生活への影響を踏まえて、「『命』と『暮らし』を守るための対応が急務だ」として緊急提言を木原官房長官へと手交した。緊急提言では、個人向けの支援として、3月で終了した「電気・ガス料金負担軽減支援事業」における料金補助を「補助額を拡充した上で再開」することを求めた他、ガソリンや軽油の価格についても、必要な財源を確保した上で、中東情勢の長期化に