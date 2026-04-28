ゴールデンウィークの帰省では、「新幹線は高いから車のほうが安い」と感じている人は多いのではないでしょうか。実際、東京～新大阪を家族3人で移動する場合、新幹線は約4万4000円、車なら高速代とガソリン代で約2万円と、数字だけを見ると大きな差があるように感じられます。 ただし、車の約2万円はあくまで最低限の移動費にすぎません。実際にはこれにさまざまな出費が加わるため、最終的な差は想像よ