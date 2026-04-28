春の昇給シーズンを迎え、給与明細を開くのが楽しみという人も多いのではないでしょうか。「月給が1万円上がった」という知らせを受ければ、家計の助けになると期待を膨らませるでしょう。 しかし、振り込まれた金額を見てみると、思ったほど増えていないことに気づくことがあります。額面では確かに1万円増えているのに、手取り額がそれほど伸びていない理由の1つが、社会保険料の計算に用いられる「標準報酬月額」