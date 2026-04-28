○ドジャース5x−4マーリンズ●＜現地時間4月27日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが本拠地3連戦の初戦にサヨナラ勝利。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3安打1打点をマーク。先発登板した山本由伸投手（27）は5回4失点という投球で勝敗付かなかった。山本が打者3人で初回を終えると、大谷は直後の第1打席で先発右腕パダックから右前安打。この一打から二死二、三塁と好機を作り