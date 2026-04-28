2026年4月から、子ども・子育て支援金制度が開始されました。名前のとおり、子育て世帯に手厚い支援となるため、少子化対策の一環として期待される制度です。本記事では制度を詳しく解説しながら、年収ごとの支援金の負担額を確認していきます。 4月分保険料より「子ども・子育て支援金」の拠出開始に 子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源確保を目的として創設され、公的医療保険（健康保険など）と合わせて徴