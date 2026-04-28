日本デザインは4月24日、「30代のキャリアチェンジ実態調査」の結果を発表した。調査は4月9日〜10日、30歳〜39歳で、30歳以降に異業種・異職種への転職またはフリーランスへの転身を経験した110名を対象にインターネットで行われた。キャリアチェンジを決断した理由まず、キャリアチェンジを決断した理由を聞いたところ、「仕事にやりがいや成長を感じられなくなったから」(47.3%)、「給与や待遇を改善したかったから」(46.4%)、「