日本製鉄は4月24日、QuizKnock【クイズノック】とコラボした動画第2弾(研究所編)を、日本製鉄公式YouTubeチャンネルにて公開している。日本製鉄×「QuizKnock」動画では、QuizKnockメンバーより、クイズ王・伊沢拓司さんと、「ナイスガイの須貝です!」でお馴染みの須貝駿貴さんが、千葉県/富津市にある技術開発本部を訪問。ハイテンの研究室や引張試験の現場に加え、地盤・防災分野の研究を行うジオラボや、海の森づくりを研究する