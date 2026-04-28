「そのウェディング写真、使わないでください。パニックが来ます。たった今、本当に強いパニックが来てつらかった」離婚から時間が経っても、過去の写真が本人にとって苦痛の引き金になることがある。【写真】ソ・ユリの別れた元夫「通信費すら払えない」声優兼タレントのソ・ユリが、元夫チェ・ビョンギルPDとの関連記事で過去のウェディング写真が使われることに対し、切実な思いを明かした。ソ・ユリは4月27日、自身のSNSを通じ